Grande Reportagem Antena 1: "Pass`a Bola!"

Composição fotográfica de Rita Colaço

Separados por 10 quilómetros e pelo preconceito, o bairro da Horta Nova e o bairro da Quinta do Cabrinha estão a tentar formar uma equipa de futebol de rua, através de um dos projetos vencedores da edição do ano passado do prémio "Futebol para Todos", da Federação Portuguesa de Futebol. Mas o processo de juntar dois bairros no mesmo campo não é fácil.



"Pass'a bola!" é uma grande reportagem de Rita Colaço.