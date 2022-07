Grande Reportagem Antena1 - A cor do beijo, de Celina Faria

De acordo com as informações mais recentes do SEF, Portugal já atribuiu quase 46 mil proteções temporárias a pessoas que fugiram da guerra na Ucrânia. Desses, quase 13 mil são crianças que, neste último período do ano letivo, foram sendo integradas nas escolas públicas portuguesas.