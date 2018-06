Grande Reportagem Antena1: "A minha Venezuela"

Foto: Antena1



Hoje regressamos à Venezuela, um país rico em petróleo, mas pobre em dinheiro e cada vez mais violento. O salário mínimo da Venezuela é de quatro euros. Um quilo de carne custa agora 12 euros, quando há um mês custava três vezes menos.



De acordo com o ACNUR, o Alto-Comissariado da ONU para Refugiados, desde que Nicolás Maduro chegou ao poder em 2013, mais de um milhão e meio de venezuelanos já abandonaram o país. A Venezuela atravessa uma das crises económicas mais profundas da sua história e sofre com a repressão e a violência do regime de Máduro.



"A minha Venezuela" é uma grande reportagem do jornalista Pedro Sá Guerra, com sonoplastia de Jorge Martins.