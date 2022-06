Grande Reportagem Antena1: Cancelamento e outros silêncios, de Isabel Meira

Ao mesmo tempo, a música clássica reagiu sem demora à guerra: orquestras como a Filarmónica de Londres tocaram o hino da Ucrânia e incluíram nos programas peças de compositores do país invadido pelas tropas russas.

Em Portugal, é na Madeira que se encontram muitos músicos dos países do antigo bloco de leste. Chegaram à região depois da queda da União Soviética, nos anos 90 do século passado, para trabalhar na Orquestra Clássica e para dar aulas no Conservatório. Entre a solidariedade e o tabu, a guerra é vivida diariamente e a distância não torna a realidade mais fácil.





"Cancelamento e outros silêncios" é uma Grande Reportagem Antena1 de Isabel Meira.