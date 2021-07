Grande Reportagem Antena1: Coruchéus ao Alto

Há 50 anos, foi criado um lugar improvável e inovador no Bairro de Alvalade, em Lisboa, com o objetivo de disponibilizar ateliers a preços acessíveis, para os artistas plásticos poderem desenvolver o seu trabalho. O Complexo Artístico dos Coruchéus foi inaugurado a 3 de agosto de 1971. Desde então, já por ali passaram, ou trabalharam, nomes de relevância no panorama artístico português e também artistas de renome internacional."Coruchéus ao Alto" é uma Grande Reportagem Antena1 do jornalista José Guerreiro, com sonoplastia de Paulo Cavaco que pode ver com Língua Gestual Portuguesa e Legendas aqui