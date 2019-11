Grande Reportagem Antena1: “Infâncias invisíveis”

No ano passado, quase 40 mil crianças foram sinalizadas em situação de perigo e 97 por cento das crianças abandonadas, ou retiradas às famílias, vivem em instituições.

Há 30 anos as Nações Unidas adotaram, por unanimidade, a Convenção Internacional Sobre os Direitos da Criança. É o tratado internacional de direitos humanos mais ratificado de sempre e Portugal foi um dos primeiros países a vincular-se ao documento.



Mas três décadas depois, há novos desafios que se colocam ao país. O recente caso de um bebé abandonado num contentor do lixo em Lisboa, levanta questões sobre a proteção dos direitos das crianças.



"Infâncias Invisíveis" é uma grande reportagem Antena1 de Isabel Meira.