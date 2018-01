Grande Reportagem Antena1: Nha bairro Riobom

Foto: Cláudia Aguiar Rodrigues, Antena1

Na cidade do Porto, há uma comunidade de 20 cabo-verdianos que vive nas ruínas de uma antiga fábrica de têxteis da família Riobom.



O bairro é atravessado por uma linha de comboio, o que torna o acesso perigoso. Mas poucos sabem da sua existência. Cultivam couves na beira de uma escarpa com vista para o Douro e criam galinhas, patos e cabras.



A família Riobom é a proprietária do terreno, mas os moradores já sentem o bairro como seu, apesar das condições precárias em que vivem.



"Nha bairro Riobom" é uma grande reportagem de Cláudia Aguiar Rodrigues, com pós-produção áudio de Rui Coelho.