Grupo Wagner em possível "pausa tática". Kiev mantém luta por Bakhmut

convencionais antes de tomar um lugar secundário na batalha.

“A chegada de um número crescente de forças convencionais russas à área pode sugerir que Moscovo pretende compensar o mais possível o culminar das operações ofensivas do grupo Wagner em Bakhmut, com tropas profissionais”, revelou o ISW no Twitter.





The #Wagner Group's offensive operation in eastern #Bakhmut appears to have entered a temporary tactical pause and it remains unclear if Wagner fighters will retain their operational preponderance in future #Russian offensives in the city. (1/7) https://t.co/u8zLUecXkB https://t.co/osNxTIEPnK — ISW (@TheStudyofWar) March 10, 2023



para degradar as unidades russas antes da esperada contraofensiva ucraniana da primavera.“A Rússia mudou de tática. Fez convergir para Bakhmut uma grande parte dos militares treinados, o resto do seu exército profissional, bem como empresas privadas”, afirmou Mykhailo Podolyak em entrevista ao jornal italiano“Os objetivos são: reduzir ao máximo as tropas russas e concentrá-las em algumas batalhas chave, interromper a sua ofensiva e centrar os seus recursos noutros locais, para a contraofensiva da primavera. Assim, hoje Bakhmut é eficaz”, acrescentou Podolyak.O Kremlin fez de Bakhmut o alvo principal na ofensiva de inverno, envolvendo milhares e reservistas e mercenários. As tropas de Moscovo conseguiram capturar a parte ocidental da cidade e os arredores. Contudo, não conseguiram fechar um anel em torno das forças de Kiev.Para Moscovo, o controlo pela cidade será um passo no sentido de capturar toda a região industrial ucraniana de Donbass, um objetivo considerado muito importante.A intensa guerra nas trincheiras é descrita pelos dois lados como algo que levou a extensas perdas de vidas humanas. Mas a decisão de Kiev de lutar em vez de se retirar foi um sinal que acredita que as perdas de Moscovo são muito piores.

Faltam mísseis a Moscovo?



Na quinta-feira, a Rússia lançou um ataque sem precedentes em todo o território ucraniano, incluindo seis dos seus hipersónicos mísseis Kinzhal, considerados uma super-arma para a qual a NATO não tem resposta.



Os ataques de quinta-feira ocorreram três semanas depois de um outro ataque russo em larga escala. Anteriormente, Moscovo desencadeava o mesmo tipo de ataques todas as semanas.Depois de terem obtido vitórias no segundo semestre de 2022, as forças ucranianas estiveram sobretudo na defensiva desde meados de novembro.

Além de Bakhmut, a ofensiva russa de Inverno falhou em grande parte. Kiev aguarda um aumento da ajuda ocidental nos próximos meses para lançar uma ofensiva na primavera, altura em que os terrenos agora enlameados estarão secos.