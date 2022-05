Acolhimento de refugiados ucranianos. LIMAR alvo de buscas

Dumitro Doru - EPA

Inspectores da PJ estão no local, a recolher provas, ao que tudo indica relacionadas com este caso.



As buscas são confirmadas pela própria autarquia sadina e acontecem no âmbito de um mandato judicial emitido pela Procuradoria da República da Comarca de Setúbal.



A Câmara garante que está a prestar todo o apoio necessário a estas diligências judiciais, que têm como alvo, Joana Carvalho Reis, o gabinete onde os refugiados ucranianos terão sido interrogados por russos com ligações ao Kremlin.



Ouvido pela Antena 1, o vereador do PS na Câmara de Setúbal, Fernando José admite ter ficado surpreendido com a realização de buscas, mas salienta que o mais importante é o apuramento de toda a verdade.