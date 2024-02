Acordo de segurança entre Paris e Kiev promete reconstrução e apoio militar à Ucrânia

A caminho da Alemanha e de França, vai ser em Paris que o presidente da Ucrânia vai assinar um acordo bilateral de segurança. O gabinete de Macron remete mais detalhes do acordo para uma conferência de imprensa do presidente francês.Fontes da diplomacia francesa, citadas pela agência France Presse, sublinham que o acordo bilateral vai definir o quadro para a ajuda humanitária e financeira a longo prazo, mas também o apoio à reconstrução e a assistência militar à Ucrânia.



De acordo com dois diplomatas de Paris, Macron vai ainda anunciar um fundo de 200 milhões de euros para projetos civis a serem executados por empresas francesas. Paris não vai, no entanto, assumir compromissos financeiros específicos sobre entregas de armas, isto porque o tema teria que ser aprovado no Parlamento francês.



O presidente ucraniano vai ainda participar numa conferência em Munique, onde se espera que sejam divulgadas informações sobre um acordo com a Alemanha no que diz respeito também à segurança da Ucrânia.



Quase três anos depois da invasão russa, a última noite voltou a ser marcada por várias explosões em território ucraniano. A Rússia disparou pelo menos 26 mísseis e as forças da Ucrânia conseguiram anular metade destes ataques.