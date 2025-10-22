Administração Trump vai anunciar "aumento substancial" de sanções à Rússia

"Vamos anunciar depois do fecho desta tarde ou no início de amanhã um aumento substancial das sanções à Rússia", declarou o responsável da administração Trump aos meios de comunicação social em frente à Casa Branca, embora não tenha adiantado mais detalhes sobre o assunto.

Estas declarações surgem um dia depois de a Casa Branca ter dito que não havia planos para num futuro próximo haver um encontro entre Trump e o seu homólogo russo, Vladimir Putin, deixando no ar a cimeira bilateral na capital da Hungria, Budapeste, que estava prevista para breve.