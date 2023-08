"Alvo óbvio". Drones russos atacam Kiev e infraestruturas portuárias em Odessa

"O alvo óbvio do inimigo era a infraestrutura portuária e industrial da região. As forças de defesa aérea trabalharam incansavelmente durante quase três horas", adiantou Serhiy Bratchuk. "O ataque provocou incêndios nas instalações e um elevador ficou danificado".



O presidente Volodymyr Zelensky lamentou o sucedido. "Infelizmente, há danos. Os mais significativos são a sul do país. Os terroristas russos voltaram a atacar portos, cereais e a segurança alimental global", escreveu no Telegram.



Os ataques a infraestruturas portuárias da Ucrânia no Mar Negro têm sido frequentes nas últimas semanas, particularmente em Odessa, a partir de onde os cereais ucranianos eram anteriormente exportados.



Os bombardeamentos intensificaram-se depois de a Rússia ter, a 17 de julho, posto fim ao acordo que permitia a exportação de milhões de toneladas de cereais ucranianos. Desde então, a saída desse bem alimentar tem-se realizado a partir do Danúbio, nomeadamente de pequenos portos fluviais nas cidades de Reni e Izmail, em Odessa, na fronteira com a Roménia.

Também na madrugada desta quarta-feira, um outro grande ataque com drones atingiu a capital ucraniana. O chefe da administração militar de Kiev, Sergei Popko, avançou que grupos de drones "Shahed" vindos de várias direções entraram em simultâneo na cidade.



"Todos os alvos - mais de dez drones - foram detetados e destruídos a tempo", escreveu no Telegram.



Os ataques russos desta madrugada chegam depois de, na terça-feira, o Kremlin ter denunciado ataques aéreos e marítimos de drones ucranianos contra Moscovo, a Crimeia e navios russos no Mar Negro. No espaço de dois dias, edifícios no distrito financeiro da capital foram atingidos, sem registo de vítimas.



Em resposta, a Rússia anunciou que iria intensificar os seus ataques contra infraestruturas militares ucranianas.



