António Costa: "o petróleo russo tem dias contados na União Europeia"

Olivier Hoslet - EPA

O primeiro-ministro, António Costa, saudou esta tarde o acordo alcançado no Conselho Europeu, em Bruxelas, em torno do sexto pacote de sanções à Rússia, afirmando que a mensagem que é dada a Moscovo é que "o petróleo russo tem os dias contados na UE".