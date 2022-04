Assessor do presidente diz que russos estão a atacar fábrica siderúrgica de Mariupol

Oleksiy Arestovich, assessor do chefe do gabinete presidencial da Ucrânia, afirmou hoje num `briefing` que as forças russas retomaram os ataques aéreos em Azovstal e estão a tentar invadi-la.

"O inimigo está a tentar eliminar completamente a resistência dos defensores de Mariupol na área de Azovstal", disse Arestovich.

A declaração de Arestovich acontece dois dias depois de o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, ter informado o presidente Vladimir Putin de que toda a cidade de Mariupol, com exceção de Azovstal, tinha sido "libertada" pelos russos.

Putin ordenou que os militares russos não atacassem a fábrica e, em vez disso, a bloqueassem, numa aparente tentativa de sufocar a bolsa de resistência que ali permanece.

Autoridades ucranianas estimam estarem dentro da fábrica cerca de 2.000 dos seus soldados, juntamente com cerca de 1.000 civis que procuraram abrigo nos túneis subterrâneos daquela estrutura.

Arestovich diz que os combatentes ucranianos ainda estão a resistir, apesar dos ataques que foram retomados, e estão, até, a tentar ripostar.