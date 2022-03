Associação Empresarial de Leiria recebeu 202 ofertas de emprego para refugiados

Segundo Henrique Carvalho, as ofertas de emprego partiram de "cerca de 25 empresas da região de Leiria" e são para "técnicos de diferentes áreas, trabalhadores com menos qualificações e na área da logística e transportes".

O diretor-executivo da Nerlei considerou esta "uma boa resposta" e adiantou que a associação "vai estar em articulação com entidades regionais", como a Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria (CIMLR) e o Centro de Emprego de Leiria, "para continuar este trabalho e para um adequado acolhimento" dos cidadãos ucranianos.

"Estou muito agradado" com a adesão dos empresários, acrescentou Henrique Carvalho.

A CIMRL integra os Municípios de Alvaiázere, Ansião, Batalha, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Leiria, Marinha Grande, Pedrógão Grande, Pombal e Porto de Mós.

No dia 28 de fevereiro, a Nerlei lançou um apelo para que as empresas sinalizassem postos de trabalho para cidadãos ucranianos que procurem asilo em Portugal.

Numa nota de imprensa, a associação afirmou acompanhar "com preocupação os acontecimentos dos últimos dias na Ucrânia".

"Nesse sentido, a associação incentiva as empresas interessadas a sinalizar postos de trabalho, através do preenchimento de um formulário próprio presente no `site` da Nerlei", em www.nerlei.pt, referiu.

Na ocasião, a Nerlei adiantou que "esta iniciativa está em linha com a concertação entre o Ministério do Emprego e da Segurança Social e as confederações patronais, onde a CIP [Confederação Empresarial de Portugal] se inclui e da qual a Nerlei é associada".

A Nerlei pediu ainda aos associados para "participarem na campanha de recolha de bens que está a ser articulada com a Câmara Municipal de Leiria e representantes da comunidade ucraniana".

A Rússia lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que, segundo as autoridades de Kiev, já fez mais de 2.000 mortos entre a população civil.

Os ataques provocaram também a fuga de mais de 1,7 milhões de pessoas para os países vizinhos, de acordo com as Nações Unidas.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas a Moscovo.