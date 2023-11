Ataque russo a cidade de Kherson faz 2 mortos e 10 feridos

A Ucrânia celebrou no sábado o primeiro aniversário da libertação de Kherson pelo seu exército, que colocou um fim a oito meses de ocupação russa, mas as forças de Moscovo continuam muito próximas, do outro lado do rio Dnieper, de onde lançam ataques quase diários.

Estes ataques resultaram hoje na morte de duas pessoas, ferindo outras dez, segundo o governador da região, Oleksandre Prokoudine, na aplicação do Telegram.

Além disso, "destruíram ou danificaram" um hospital, um edifício administrativo, cerca de 15 casas e uma ambulância, acrescentou o governador.

Este "ataque maciço" teve como alvo o centro da cidade, afirmou o chefe da administração militar de Kherson, Roman Mrotchko.

Segundo as autoridades, apenas 60.000 pessoas vivem na capital regional, que tinha 300mil habitantes antes do início da invasão russa, lançada há quase dois anos.

As tropas ucranianas mantêm a margem direita do Dnieper há um ano e enfrentam o exército russo na margem esquerda, que ainda ocupa parte das regiões de Kherson e Zaporijia.

No entanto, de acordo com especialistas russos e ucranianos que analisaram informações de fonte aberta, desde o final de outubro que o exército de Kiev conseguiu fixar forças na margem ocupada do Dnieper, em particular na aldeia de Krynky.

A Ucrânia e a Rússia estão em guerra há mais de um ano, desde que as tropas russas invadiram, em 24 de fevereiro de 2022, território ucraniano. A região ucraniana da Crimeia foi ocupada e anexada pela Rússia em 2014.