Augusto Santos Silva faz visita surpresa a Kiev

Santos Silva. Quarta-feira estará com o primeiro-ministro da Ucrânia e com o presidente do Parlamento desse país.





A delegação de deputados que acompanham Santos Silva em Kiev é composta por Eurico Brilhante Dias, líder parlamentar do PS, Jorge Oliveira (PSD), João Cotrim Figueiredo (IL) e Isabel Pires (BE).

Não estão presentes membros nem do Chega nem do PCP. Na semana passada, o presidente da Assembleia da República anunciou que excluiu o Chega das delegações das visitas a parlamentos estrangeiros, após o incidente na sessão de boas-vindas a Lula da Silva, no dia 25 de Abril.

A viagem do presidente da Assembleia da República a Kiev é feita a convite do Parlamento da Ucrânia.





"O Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, acompanhado por uma delegação parlamentar, realiza hoje e amanhã uma visita oficial à Ucrânia, a convite do seu homólogo Ruslan Stefanchuk, que preside ao Conselho Supremo da Ucrânia, Verkhovna Rada, o órgão de poder legislativo do país", informou o gabinete de Santos Silva.







O programa da visita "inclui a realização de encontros institucionais ao mais alto nível, nomeadamente com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, com o presidente do parlamento, Ruslan Stefanchuk, e com o primeiro-ministro, Denys Shmygal".



"Está também previsto um encontro com os estudantes de português no Departamento de Filologia da Universidade de Kiev", acrescenta a nota.







Augusto Santos Silva chega à Ucrânia um dia depois de o ministro ucraniano da Defesa, Oleksi Reznikov, ter assegurado que está “tudo pronto” para a contraofensiva de Kiev contra as forças russas.



“Creio que, a partir de agora, podemos entrar na reta final e dizer: Sim, está tudo pronto”, assegurou Reznikov em declarações na televisão estatal.