Avião militar russo despenha-se com 65 prisioneiros ucranianos a bordo

O aparelho II-76 caiu cerca das 11h00 (8h00 em Lisboa) no distrito de Korochansky, região de Belgorod. (em atualização) “A bordo seguiam 65 prisioneiros do exército ucraniano transportados para a região de Belgorod com vista a uma troca, seis membros da tripulação e três acompanhantes”, indicou o Ministério da Defesa da Rússia, citado pela agência TASS.



Ainda segundo o Ministério russo da Defesa, seguiram para o local da queda do aparelho equipas médicas e das forças de segurança.



O Governo russo não adiantou ainda qualquer balanço de vítimas.



O governador regional de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, adiantou, por sua vez, que foram destacados funcionários do Ministério das Situações de Emergência e “uma equipa de investigação”. Ainda segundo o Ministério russo da Defesa,O Governo russo não adiantou ainda qualquer balanço de vítimas.O governador regional de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, adiantou, por sua vez, que