Aviso de Washington. Putin prepara-se para guerra longa

Durante a mesma audição no Capitólio, o diretor da Agência de Informações de Defesa dos Estados Unidos, Scott Berrier, disse que russos e ucranianos se encontram atualmente “num certo impasse”.

Haines estimou ainda que Putin esteja a contar com um enfraquecimento do apoio dos Estados Unidos e da União Europeia às autoridades da Ucrânia, à medida que a inflação, a escalada de preços da energia e a escassez de alimentos se agudizem.. Um cenário previsto na doutrina militar russa, em caso de “ameaça existencial”.

Zelensky adverte contra “excessiva pressão moral”

No terreno, as forças ucranianas reivindicaram na terça-feira a reconquista às tropas russas de quatro localidades da região de Kharkiv, no nordeste do país: Cherkasy Tyshky, Ruski Tyshky, Rubizhne e Bayrak.O presidente ucraniano assinalou o que descreveu como um recuo gradual das forças destacadas por Moscovo em Kharkiv, região debaixo de bombardeamentos desde o início da invasão, no final de fevereiro.