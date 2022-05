Banco Central da Rússia baixa taxa de juro em 3 pontos percentuais para 11%

Numa reunião extraordinária, o Conselho de Administração do BCR decidiu baixar a taxa de juro de 14% no final de abril para 11%, por constatar uma "desaceleração significativa" no aumento da inflação e um reforço do rublo.

O rublo subiu para máximos nos últimos dias, depois de ter caído a pique nos primeiros dias da denominada campanha militar do Kremlin na Ucrânia.

"Os últimos dados semanais apontam para uma desaceleração significativa na atual taxa de crescimento dos preços. A pressão inflacionista é aliviada pela dinâmica da taxa de câmbio do rublo, bem como pelo declínio significativo das expectativas de inflação das famílias e das empresas", disse o BCR num comunicado.

De acordo com a instituição monetária russa, a inflação anual atingiu 17,8% em abril, mas a partir de 20 de maio o aumento tinha abrandado para 17,5%, um declínio mais acentuado do que o esperado em abril, salientou o BCR.

A instituição espera que a inflação anual desça para entre 5% e 7% em 2023 e regresse ao objetivo de 4% em 2024.

A instituição chefiada por Elvira Nabiulina diz que, além disso, os depósitos em rublos a prazo fixo continuam a ser financiados, embora a atividade creditícia permaneça fraca.

Isto limita os riscos pró-inflacionários e torna necessário aliviar as condições monetárias, sublinha.

O BCR admite que "as condições externas da economia russa continuam a ser difíceis, o que restringe consideravelmente a atividade económica", mas salienta que "os riscos para a estabilidade financeira diminuíram um pouco".

Isto permitiu uma flexibilização de algumas medidas de controlo de capital tomadas pelo BCR após a queda do rublo nos primeiros dias da denominada "operação militar especial" da Rússia na Ucrânia, acompanhada de um forte aumento da taxa de juro.

O BCR aumentou a taxa de juro no início de março de 9,5% para 20%, quando o rublo já tinha mergulhado quase 30% para níveis não vistos desde pelo menos 1993 e 1994 contra o dólar e o euro.

O Kremlin disse na quarta-feira que o reforço do rublo era "uma questão de especial atenção" para o Governo russo e para o Presidente russo, Vladimir Putin.

Nos últimos dias, o rublo tem sido negociado abaixo dos 58 rublos por cada dólar e 60 rublos por cada euro.

Após a decisão do BCR, a taxa de câmbio atingiu 61,45 rublos por dólar e 63,7 por euro.

O BCR não excluiu hoje novas reduções da taxa de juro nas próximas reuniões de política monetária.