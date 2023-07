Banco central da Rússia sobe taxa de juro para 8,5%

"A tendência da procura interna e a depreciação do rublo desde o início de 2023 aumentam consideravelmente o risco inflacionista" sublinhou o banco central em comunicado.

Apesar disso, o banco mantém o seu objetivo de colocar a inflação em 4% em 2024, prevendo que fique entre 5% e 6,5% em finais de 2023.

Desde setembro passado que a taxa de juro estava em 7,5%, tendo ficado inalterada nas últimas seis reuniões do banco central.

A instituição reviu em alta as suas previsões de crescimento para a economia para este ano, antecipando agora um aumento do Produto Interno Bruto (PIB) entre 1,5 e 2,5%, quando nas projeções macroeconómicas de abril previa um aumento do PIB entre 0,5% e 2%.

Mas, numa altura em que a Rússia continua a ser alvo de sanções internacionais devido à guerra na Ucrânia, o PIB registou uma contração de 1,9% no primeiro trimestre, segundo a agência de estatísticas Rosstat, e o défice nacional deverá atingir entre 3% e 4% no fim do ano, de acordo com analistas.