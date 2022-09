"Boas notícias". Zelensky enaltece reconquista de território em Kharkiv

“Esta semana temos boas notícias da região de Kharkiv. Penso que todos os cidadãos se sentem orgulhosos dos nossos soldados”, salientou o presidente Zelensky na mensagem de vídeo, aplaudindo a bravura dos soldados e de unidades específicas em combate.







Considerou, no entanto, que este “não é a altura para enumerar estes ou aqueles locais os locais aos quais a bandeira ucraniana está a regressar”.





"Cada sucesso do nosso exército (...) muda a situação geral em toda a frente a favor da Ucrânia", vincou o chefe de Estado.







Nas últimas semanas, a Ucrânia tem reforçado a segurança operacional, ao mesmo tempo que partilha escassos detalhes sobre a contraofensiva em curso no leste e no sul do país.





Os esforços concentram-se na região de Kharkiv, em direção à região de Donetsk, que é em grande parte controlada por forças pró-russas.





De acordo com a BBC, as tropas ucranianas poderão estar a poucos quilómetros da cidade de Izyum, um ponto central na cadeia de abastecimento militar para as operações russas.





No mesmo sentido, Colin Kahl, do departamento de Defesa nos Estados Unidos, salientou a tendência de desempenho positivo por parte das tropas ucranianas.





“Penso que os ucranianos estão a conseguir um progresso lento, mas significativo. (…) As coisas estão a correr melhor ao lado ucraniano do que ao lado russo no sul”, afirmou o responsável, citado pela agência Reuters.

Orçamento “de guerra”





Na mensagem de quarta-feira, o presidente ucraniano alertou também que o Orçamento do país para o próximo ano será o orçamento “de um país em guerra”, com grande parte da despesa mobilizada para a Defesa.





Volodymyr Zelensky prometeu não deixar cair os principais apoios sociais, nomeadamente as pensões, mas avisou que será necessário “cortar ao máximo todas as despesas que não sejam críticas”.





Ou seja, “tudo o que não ajudar à defesa, que não ajudar ao desenvolvimento económico do país e ao desenvolvimento social e cultural do nosso povo”, resumiu o presidente ucraniano.