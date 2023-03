Bombardeamentos constantes. Kiev ordena evacuação de cidade de Kupiansk

de Moscovo.

No início do conflito, a Rússia tomou a cidade, um importante centro de abastecimento. De novo governada pelas autoridades ucranianas, a região tem sido alvo constante de ataque russo. De acordo com a imprensa internacional, a Administração Militar Regional de Kharkiv ordenou a evacuação de Kupiansk por causa da “situação de segurança instável”, provocada pelas forças russas.





“A retirada obrigatória das famílias com filhos e residentes com mobilidade reduzida começou na comunidade de Kupiansk devido ao bombardeamento permanente do território pelas forças russas”, declarou a administração militar.



O governador da região de Kharkiv, Oleg Synegoubov, afirmou que diversas localidades, incluindo Kupiansk, foram bombardeadas pelas forças russas com lança-foguetes múltiplos.



Kupiansk, situada a cerca de 100 quilómetros da cidade de Kharkiv, contava com 30 mil habitantes antes da guerra. A população receberá assistência médica, alojamento e alimentação, asseguraram as autoridades.

Uma investigação do Instituto para o Estudo da Guerra concluiu, segundo foi divulgado esta semana, que as tropas da Rússia continuam os “ataques terrestres” a nordeste de Kupiansk, assim como operações na região de Kreminna, a cerca de 80 quilómetros.