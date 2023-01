Boris Johnson alega ter sido ameaçado por Vladimir Putin com míssil

A conversa será revelada com mais detalhes num documentário da BBC 2 que retrata as interações de Putin com líderes mundiais -, com transmissão marcada para 30 de janeiro.





Para compor a linha do tempo dos factos na véspera da invasão russa, em entrevista, Johnson revela que a chamada que recebeu de Putin aconteceu um dia depois de se ter encontrado com Volodymyr Zelensky em Kiev.





Durante a conversa, foi aflorado o contexto de escalada belicista e Johnson afirma que advertiu para o efeito de "catástrofe total", caso a Rússia invadisse a Ucrânia.





Alertou Putin para o impacto das sanções ocidentais a Moscovo e ainda tentou dissuadi-lo de qualquer ação militar, argumentando que a Ucrânia não se juntaria à NATO "num futuro previsível".





A resposta de Putin a Johnson foi uma ameaça. "Num determinado momento"."Acho que pelo tom muito descontraído que ele estinha adotado, o tipo de ar de distanciamento que parecia ter, Putin estava apenas a brincar com as minhas tentativas de convencê-lo a negociar."O presidente Putin estavadurante o “mais extraordinário telefonema” que Johnson disse ter recebido.

Provavelmente, nunca se saberá se a ameaça era genuína, mas foi prudente da parte do então primeiro-ministro britânico não relativizar as palavras de Putin.

"Nunca mais seremos humilhados"

Semana e meia depois, a 11 de fevereiro, o secretário britânico da Defesa, Ben Wallace, voou para Moscovo para se encontrar com o homólogo russo, Sergei Shoigu.

De acordo com o documentário da BBC, Wallace partiu com garantias de que a Rússia não invadiria a Ucrânia, mas tinha consciência que ambos os lados sabiam ser mentira."Acho que era uma afirmação para dizer", acrescentou Wallace.Perante a "mentira bastante arrepiante, mas direta", o governante britânico confirmou o que pensava: a Rússia preparava-se para invadir a Ucrânia.Ao sair da reunião,

Na madrugada de 24 de fevereiro, Johnson recebeu um telefonema do presidente Zelensky com o anúncio da invasão. “Ele disse-me que eles estavam a atacar em toda a parte", relembra Johnson, acrescentando: "Zelensky é muito, muito calmo".







Reiterou a oferta ao presidente da Ucrânia para o levar para locar seguro mas Zelensky não aceitou. “Ele heroicamente ficou onde estava”, sublinhou Johnson.