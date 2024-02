Borrell a caminho de Kiev quase dois anos após invasão russa

"Estou a caminho da Ucrânia", disse Borrell, em declarações aos jornalistas em Varsóvia, insistindo na necessidade de a UE continuar a apoiar o país, dois anos depois de a Rússia ter iniciado uma invasão em larga escala.

Citado pela AFP após um encontro com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Polónia, Borrell apelou aos Estados-membros para que se concentrem no envio de munições para a Ucrânia, em detrimento dos contratos que têm com países terceiros.

Na Ucrânia encontram-se desde esta manhã os ministros dos Negócios estrangeiros, João Gomes Cravinho, e da Educação, João Costa, tendo ambos participado hoje no Fórum de Reconstrução de Jitomir, com organização tripartida de Portugal, Ucrânia e Estónia.

Na terça-feira, os dois ministros têm encontros previstos com os respetivos homólogos e são recebidos por Volodymyr Zelensky.

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da UE já tinham concluído, durante uma reunião informal em Bruxelas no sábado, que tinham de priorizar o envio de munições para a Ucrânia, depois de darem como perdida a ambição de enviar até ao final de março um milhão de munições de artilharia, especificamente 155 milímetros, para a Ucrânia.

A promessa tinha sido feita em março de 2023, mas a impossibilidade de acelerar a produção e de adquirir em tempo útil munições de grande calibre fez cair por terra a ambição europeia de reabastecer a Ucrânia e os próprios stocks europeus.

As capacidades de armazenamento dos 27 Estados-membros diminuíram consideravelmente desde 24 de fevereiro de 2022, por causa do apoio militar à Ucrânia.

Os 27 da UE decidiram enviar um milhão de munições até ao final do ano, aproveitando os mais de 300.000 projéteis que já tinham conseguido.