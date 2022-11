Bruxelas desenha pacote de 18 mil milhões em empréstimos à Ucrânia

“A presidente Von der Leyen informou o presidente Zelensky de que esta semana proporia um grande pacote financeiro da UE, de até 1,5 mil milhões de euros por mês, para um total de até 18 mil milhões de euros, o que contribuiria significativamente para responder às necessidades de financiamento da Ucrânia para 2023”, adianta em comunicado a Comissão Europeia.O objetivo passa por “garantir um financiamento previsível e regular de funções essenciais do Estado”., enfatiza a Comissão, que refere ainda “trabalhos em curso” para garantir ajuda humanitária durante o inverno.

“A UE está pronta para apoiar a Ucrânia a longo prazo”, afiança Bruxelas. O país já recebeu, desde o início do ano, um total de 19 mil milhões de euros em apoios da Europa.

No último Conselho Europeu, os chefes de Estado e de governo da União abordaram a possibilidade da atribuição mensal de financiamento ao país invadido pelas tropas de Vladimir Putin. Kiev já fez saber que necessita de cerca de “três mil milhões a quatro mil milhões de euros por mês”, tendo em vista garantir “recursos suficientes para o básico”.



No contacto deste domingo, Ursula von der Leyen e Volodymyr Zelensky abordaram também o tema das exportações de produtos agrícolas da Ucrânia, designadamente a chamada Iniciativa de Cereais do Mar Negro. Os planos de expansão das Rotas de Solidariedade UE-Ucrânia e o reforço de sanções à Rússia foram igualmente referidos.

“O cansaço sobre a Ucrânia”

Este domingo fica marcado pela notícia, avançada pelo diário The Washington Post , de queFontes diplomáticas, citadas pelo jornal norte-americano, falam de, admitiu responsável norte-americano, a coberto do anonimato.Ao mesmo tempo, todavia, a Administração democrata transmitiu a Kiev o conhecimento de que nenhuma das ofertas russas de negociação demonstra credibilidade. Isto porque as exigências de Moscovo se traduzem, na prática, numa rendição incondicional.Os responsáveis norte-americanos questionam-se atualmente, ainda de acordo com o, sobre se a Ucrânia tem a intenção de desencadear ofensivas na Crimeia, o que poderia deitar por terra quaisquer esperanças de um acordo de paz., sublinham as fontes do diário.

c/ agências