Casos de violência doméstica aumentaram na Ucrânia

Nos primeiros cinco meses de 2023, os casos registados aumentaram 51 por cento em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Entre janeiro e maio de 2023, a polícia registou 349.355 casos de violência doméstica, em comparação com os 231.244 no mesmo período de 2022 e 190.277 nos primeiros cinco meses de 2021, revelam os dados a que a Reuters teve acesso. A lei ucraniana prevê uma pena máxima de dois anos de prisão por violência doméstica. Muitos dos agressores são multados e obrigados a prestar serviço comunitário.



Especialistas e profissionais da área temem que o problema se agrave à medida que o conflito se prolongue no terreno e que perdure muito depois da guerra devido ao regresso de tropas traumatizadas da linha da frente.. As pessoas perderam tudo”, afirmou Kateryna Levchenko, a comissária para a Política de Género na Ucrânia.Desde 2015, com a reforma do sistema judicial, a violência doméstica começou a ser considerada um crime. Para o governo ucraniano, o aumento dos casos registados de violência doméstica é uma prova de que as autoridades policiais estão mais atentas ao problema.

O caso de Liubov Borniakova

A Reuters dá o exemplo de Liubov Borniakova, uma mulher de 34 anos que foi encontrada morta em casa na cidade de Dnipro, no centro da Ucrânia, vítima de violência doméstica.O marido de Liubov Borniakova esteve escondido durante um mês no apartamento onde moravam depois de ter desertado do exército.Em janeiro, Yakov Borniakov embebedou-se e bateu durante duas semanas em Liubov. O corpo da mulher tinha 75 hematomas segundo o médico legista.Nos dias que antecederam a sua morte, Borniakova tinha planeado partir para Lviv. Os três filhos do casal vivem atualmente com uma prima.

A cidade de Dnipro tornou-se num ponto de trânsito para as pessoas que fogem das áreas ocupadas e dos combates na Ucrânia.







Em setembro de 2022, foi inaugurado um centro de apoio a vítimas de violência doméstica gerido pelo governo ucraniano e pelo Fundo das Nações Unidas para a População.





Até meados de maio, já tinha prestado apoio a 800 pessoas, a maioria mulheres. Desse número, apenas cerca de 35 por cento apresentaram queixa às autoridades.



Uma psicóloga que trabalha no centro afirmou à Reuters que, “para as pessoas deslocadas para Dnipro devido à guerra, o facto de estarem num local desconhecido tornou algumas vítimas de violência doméstica mais dependente dos seus agressores”.



“As pessoas chegam e a família pode ficar a viver num quarto. Algumas encontram trabalho, outras não e a sua situação financeira deteriora-se. Se juntamos isto à situação global do país, à ansiedade e stress, os conflitos aumentam”, acrescentou Tetyana Pogorila.



Os recursos do Estado para combater o problema de violência doméstica também foram afetados pela guerra.



A dotação financeira para combater o problema da violência domésticas desceu para 4,2 milhões de euros em 2023. Em 2021, a verba era de dez milhões.