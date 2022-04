Chanceler austríaco saiu "pessimista" de encontro com Putin

, afirmou o chefe de Governo austríaco, no final do encontro, que se prolongou por 75 minutos.Nehammer, que foi o primeiro líder europeu a reunir-se com presidente russo desde o início da invasão da Ucrânia, referiu que. Contudo, o conservador austríaco admitiu que não saiu desta reunião com uma impressão positiva.”, declarou, acrescentando que, disse Nehammer, ao assinalar que nesta situação a UE “está unida como nunca”.

O chanceler federal assegurou ter ainda insistido com o homólogo russo na necessidade de corredores humanitários para transportar água potável e alimentos às cidades sitiadas na Ucrânia, e proceder à retirada de mulheres, crianças e feridos. E embora tenha reconhecido que a deslocação a Moscovo “não foi uma visita amigável”, Nehammer considerou que era “uma obrigação” tentar um encontro com Putin “apesar das enormes diferenças”, principalmente depois de ter visitado a Ucrânia e se ter deparado com o “incomensurável sofrimento da população”.







“Acabei de chegar da Ucrânia e vi com meus próprios olhos o sofrimento imensurável causado pela guerra de agressão russa. A viagem a Moscovo e as conversas com o presidente Putin são um dever para mim. Um dever de um senso de responsabilidade de não deixar pedra sobre pedra para trazer a cessação das hostilidades ou pelo menos o progresso humanitário para a população civil em sofrimento na Ucrânia. Para mim, não há alternativa a tentar diálogos diretos com a Rússia também, apesar de todas as diferenças muito grandes”, escreveu num comunicado.







Recorde-se que o chefe do Governo da Áustria esteve no sábado na Ucrânia, onde se reuniu em Kiev com o Volodymyr Zelensky e visitou diversas localidades perto da capital onde existem indícios de mortes de numerosos civis pelo exército russo.



A Áustria, Estado-membro da UE, aderiu às sanções europeias contra a Rússia, apesar de não ter enviado armamento para a Ucrânia devido ao seu estatuto de país neutral. No entanto, o país da Europa central nega-se, assim como a Alemanha e Hungria, a apoiar um embargo europeu contras as importações de gás russo, com o argumento de que essa medida será muito penalizadora para a sua economia.







A reunião que decorreu em Novo-Ogariovo, uma residência presidencial nos arredores de Moscovo, foi o primeiro encontro pessoal de Putin com um líder da UE desde o início da invasão russa da Ucrânia, a 24 de fevereiro.