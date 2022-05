Chefe do Pentágono pede cessar-fogo imediato em conversa com homólogo russo

Austin "exortou a um cessar-fogo imediato na Ucrânia e sublinhou a importância de manter as linhas de comunicação", informou o porta-voz do Pentágono, John Kirby, em comunicado.

O porta-voz disse que esta foi primeira vez que os dois responsáveis pela defesa conversaram desde 18 de fevereiro, seis dias antes do início da invasão russa da Ucrânia.

A 1 de março, uma semana após o início da invasão, Washington estabeleceu uma linha direta de comunicação com o Ministério da Defesa russo, com o objetivo de evitar erros de cálculo, incidentes militares e uma escalada de tensão entre as duas potências.