CIA calcula ganhos. Agitação russa, "uma oportunidade única numa geração"

A aparente erosão do regime de Vladimir Putin exposta pela recente revolta do grupo Wagner constitui uma oportunidade de recrutamento para a máquina de espionagem dos Estados Unidos. A avaliação é do diretor da CIA. Durante uma palestra no Reino Unido, William Burns defendeu este sábado que esta é mesmo uma janela “única numa geração”, que, de resto, a agência está a tratar de aproveitar.