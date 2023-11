Cinco feridos em ataque russo a Odessa e infraestutruturas portuárias

A informação foi avançada pelo chefe da administração militar da região de Odessa, Oleg Kiper, na plataforma de mensagens Telegram.

"Há um impacto de míssil no centro da cidade e num edifício industrial que já não estava a ser utilizado", escreveu Kiper, juntamente com uma série de fotografias dos danos, na sequência do ataque de domingo à noite.

"Várias casas e o Museu Nacional de História de Odessa, construído há mais de 120 anos, também foram danificados", acrescentou.

De acordo com a força aérea ucraniana, as defesas abateram um míssil Kh-59 e um total de 15 drones lançados pela Rússia contra território ucraniano.