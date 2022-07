Conferência de Lugano prepara reconstrução da Ucrânia

A designada Conferência de Lugano, que vai decorrer até terça-feira, contará com a participação de pelo menos 38 países, incluindo Portugal que estará representado pelo ministro da Educação João Costa e a própria Ucrânia com uma expressiva comitiva liderada pelo primeiro-ministro, Denys Schmygal.





O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, fará uma intervenção por videoconferência, como tem sido hábito.



Espera-se que a iniciativa forneça a Kiev, que tem uma urgente necessidade de financiamento, a ocasião de partilhar o seu plano de relançamento e de discutir com todas as partes a melhor forma de abordar os futuros desafios.



A conferência deverá ser marcada por uma declaração comum que deve estabelecer as “prioridades, método e princípios” deste projeto de recuperação.