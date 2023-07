Costa alerta que suspensão de acordo dos cereais é "muito má notícia" que pode levar a crise global

"[Foi] muito mal recebida, todos têm a noção de que esse acordo é uma condição fundamental para evitar uma crise alimentar à escala global", sustentou António Costa, em declarações aos jornalistas, durante uma interrupção dos trabalhos da cimeira da UE com os países da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC), em Bruxelas.

O primeiro-ministro acrescentou que "a não renovação do acordo por parte da Rússia é uma muito má notícia" e faz com que a comunidade internacional tenha de "encontrar as melhores soluções para que esse comércio se possa restabelecer".

"Há negociações em curso", referiu António Costa, explicando que uma delas poderá ser a procura de "mecanismos alternativos de pagamento, tendo em conta as sanções que existem" contra Moscovo.