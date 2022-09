Crise na energia. Alemanha nacionaliza a sua maior importadora de gás

quando Berlim assumiu uma participação de 30% na empresa, e inclui uma injeção de capital de oito mil milhões de euros de fundos do Governo.



A gigante Uniper era até agora controlada pela empresa estatal finlandesa de energia Fortum, que já saudou o anúncio. Segundo a Fortum, a Alemanha irá comprar as suas ações por 500 milhões de euros, o que dará ao Estado uma participação de 98,5% na empresa de gás.



“Sob as atuais circunstâncias nos mercados europeus de energia e reconhecendo a gravidade da situação da Uniper, o desinvestimento na Uniper é o passo certo, não apenas para a Uniper, mas também para a Fortum”, justificou o diretor-executivo da empresa finlandesa, Markus Rauramo.



“O papel do gás na Europa mudou substancialmente desde que a Rússia atacou a Ucrânia”, acrescentou. “Como resultado, os negócios no sentido de um grupo integrado deixaram de ser viáveis”.

Segundo Rauramo, as perdas da Uniper causadas pela limitação do fornecimento de gás natural da Rússia aos países europeus que apoiam a Ucrânia chegaram a quase 8,5 mil milhões de euros.



Isto porque as falhas no fornecimento pela Rússia tiveram de ser substituídas por abastecimentos mais caros no mercado aberto, onde os preços do gás subiram acentuadamente.



A Uniper, que é também proprietária da central de energia de Ratcliffe-on-Soar, em Inglaterra, registou uma perda geral de 13,7 mil milhões de euros em agosto e viu o preço das suas ações cair 90% no ano passado.



