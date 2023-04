Documentos secretos sugerem que existem forças militares ocidentais a combater na Ucrânia

The Guardian, o documento sugere que mais da metade das forças especiais ocidentais presentes na Ucrânia entre fevereiro e março seriam britânicas. Segundo, o documento sugere que mais da metade das forças especiais ocidentais presentes na Ucrânia entre fevereiro e março seriam britânicas.

In response to the leak of alleged classified US information: pic.twitter.com/WWFLOhbeeU — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 11, 2023

Um dos documentos considerados “ultra-secretos” da Defesa norte-americana tornados públicos nas últimas semanas revela que vários países do Ocidente estão a operar no terreno ucraniano.Para além das tropas britânicas, o documento alega que estão também no terreno militares de outros países da NATO, como Letónia, França, EUA e Holanda.De acordo com a BBC , o documento não refere onde estão localizadas estas forças militares ocidentais ou qual o papel que estão a desempenhar.Do lado do Ocidente, Paris já veio negar o envio de tropas francesas para a Ucrânia.“Não comentamos documentos cujas fontes e veracidade são incertas”, acrescentou.“Os leitores devem ser cautelosos ao aceitar alegações que têm o potencial de espalhar desinformação”, alertou a defesa britânica.Também a Ucrânia, Coreia do Sul, Israel e França contestam a veracidade das informações que constam dos documentos classificados do Pentágono que foram alvo de uma fuga de informação.Alguns documentos aparentam ter sido falsificados, como aquele que detalha o número de baixas sofridas por ambos os lados.O Departamento de Justiça dos EUA abriu uma investigação para tentar identificar a fonte da fuga e examinar a validade dos documentos divulgados.

Maior fuga de informação militar desde a WikiLeaks

Documentos classificados como “secretos”, com conteúdo de Segurança Nacional dos Estados Unidos, da Ucrânia e até de países aliados, foram divulgados na semana passada na comunicação social norte-americana.Os mais de 100 documentos fotografados e divulgados nas redes sociais revelam um quadro detalhado da guerra na Ucrânia, incluindo detalhes delicados sobre os preparativos de Kiev para uma contra-ofensiva na primavera.De acordo com a informação divulgada, os sistemas de defesa aérea S-300 e Buk da era soviética, que representam 89 por cento dos sistemas de defesa ucraniana, podem esgotar-se entre meados de abril e início de maio.O chefe da diplomacia ucraniana esclareceu, porém, que durante a conversa telefónica que manteve com o secretário de Estado norte-americano, na terça-feira, “ Blinken reiterou o apoio firme dos EUA e rejeitou veementemente quaisquer tentativas de lançar dúvidas sobre a capacidade da Ucrânia vencer no campo de batalha ”.