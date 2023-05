Documentos secretos. Zelensky terá ponderado atacar território russo

A notícia foi avançada pelo jornal Washington Post este sábado e revela que Volodymyr Zelensky terá admitido “em privado” a hipótese de atacar e conquistar território russo. O presidente ucraniano tem garantido o apoio dos Estados Unidos e aliados ocidentais com a promessa de que nunca utilizará as armas que estes lhe dão para atacar o espaço da Rússia mas, de acordo com documentos dos serviços secretos que registam as comunicações internas entre o líder ucraniano e os chefes militares do país,Segundo a mesma fonte,As comunicações digitais terão sido intercetadas pelos Estados Unidos, que transmitiram esta informação aos seus chefes militares e, até ao momento, o Pentágono não contestaram as alegações.Nestas comunicações, que foram difundidas na plataforma de mensagens





Ainda em meados de fevereiro, Zelensky terá sugerido à vice-primeira-ministra, Yulia Sviridenko, que "rebentasse" com o oleoduto Druzhba, infraestrutura da era soviética através do qual a Hungria recebe petróleo russo.





“Zelensky destacou que a Ucrânia devia simplesmente explodir o oleoduto e destruir a indústria húngara do [primeiro-ministro] Viktor Orbán, que é fortemente baseada no petróleo russo”, lê-se num dos documentos.





Numa outra reunião, no final de fevereiro, com o general Valery Zaluzhny, principal comandante militar da Ucrânia, Zelensky “expressou preocupação” pelo facto de “a Ucrânia não possuir mísseis de longo alcance capazes de atingir tropas russas na Rússia nem nada com que possa atacá-los”. O presidente terá então sugerido o uso de drones para "a Ucrânia atacar locais de implantação não especificados em Rostov”, uma região no oeste da Rússia.







O Pentágono, depois de as autoridades norte-americanas terem tido conhecimento da divulgação destes dados secretos, não contestou a autenticidade das informações.



O jornal norte-americano refere que. Oquestionou Zelensky, em Kiev, sobre estas notícias, mas

"A Ucrânia tem todo o direito de se proteger e estamos a fazê-lo (...)", defendeu o líder ucraniano, para acrescentar, contudo, que, "quando tantas pessoas morreram em valas comuns e o nosso povo foi torturado, penso que temos o direito de utilizar todos os truques".





Garantiria, porém: "Ninguém no nosso país deu ordens para ofensivas ou ataques em território russo”.



Os documentos foram publicados na rede sociale têm como fonte Jack Teixeira, um membro da Guarda Aérea Nacional de Massachusetts que já está a ser investigado.