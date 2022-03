Empresa estatal britânica OneWeb aconselhado a não utilizar foguetões russos para lançamento de satélites

Uma dessas parcerias envolve a empresa OneWeb, que tem capital maioritariamente do governo britânico e que tem um contrato estabelecido com a Roscosmos, agência espacial russa, para realizar o lançamento de vários satélites que vão fazer parte de uma nova constelação de fornecimento de Internet de banda larga a partir do espaço.





Agora, com o conflito entre a Rússia e a Ucrânia em curso, o governo do Reino Unido foi aconselhado a não usar o foguete Soyuz, já equipado com 36 satélites da OneWeb e com lançamento a partir do Cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, para esta sexta-feira.





Apesar da importância deste serviço, Darren Jones, presidente do comité de negócios dos Comuns, apelidou-o de "inapropriado" face à invasão russa da Ucrânia.





É uma decisão difícil, visto que faltam a OneWeb alguns lançamentos para completar a constelação de 648 satélites - 428 já lá estão - e começar a fornecer o serviço em pleno e a nível global.





Mas não é só este o lado delicado da questão: todas as missões de futuros lançamentos estão previstos com lançadores Soyuz, serviços já pagos e programados para sair de Baikonur nos próximos meses.













De referir que os contribuintes britânicos ajudaram em 2020 a resgatar a OneWeb da falência, com uma participação de 400 milhões de libras, o que levanta a questão sobre se gostariam de ver a empresa de bandeira britânica a contratar serviços russos.





Os parceiros dos serviços russo ficam agora numa encruzilhada: o serviço está pago, o lançamento preparado e, para futuros lançamentos, os foguetes europeus - como o Ariane-5 ou o Ariane-6 - não estão disponíveis.





E qualquer caso, mudar para um tipo diferente de veículo exigiria novos estudos, engenharia cara e demorada do mecanismo, incógnitas que mantêm a Soyuz à frente de todas as hipóteses, com uma garantia de precisão na colocação de satélites.