Espanha pede que TPI e Kiev investiguem morte de cooperante como crime de guerra

O anúncio foi feito hoje em Estrasburgo, França, pelo ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol, José Manuel Albares, em declarações à imprensa espanhola.

Albares precisou que esta manhã assinou duas cartas: uma dirigida ao TPI, com sede em Haia, e a outra ao ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmytro Kuleba, para que os procuradores de ambas as partes investiguem como crime de guerra a morte da cidadã espanhola Emma Igual, diretora da organização não-governamental (ONG) ucraniana Road to Relief, criada em março de 2022 com o objetivo de levar ajuda humanitária e médica à população civil mais afetada pela guerra.

A voluntária catalã de 32 anos morreu no sábado de manhã, quando o veículo em que seguia com três colegas numa coluna automóvel foi atingido por um morteiro russo durante um tiroteio na zona de Bakhmut, no norte da região de Donetsk, leste da Ucrânia, quando iam socorrer civis de uma aldeia apanhada no fogo cruzado entre russos e ucranianos.

Segundo o relato da ONG nas redes sociais, o impacto do projétil fez o veículo capotar e incendiar-se, o que resultou na morte da cidadã espanhola e do cidadão canadiano Anthony `Tonko` Ihnat, ao passo que os outros dois ocupantes, o médico alemão Ruben Mawick e o sueco Johan Mathias Thyr, "ficaram gravemente feridos, com estilhaços e queimaduras", encontrando-se agora estabilizados em diferentes hospitais.