Especialistas em desminagem cambojanos formam ucranianos

Os ucranianos encontram-se no centro de ação de minas do Camboja, uma agência governamental que supervisiona a desativação de minas terrestres e munições não detonadas no país.

O programa, que vai focar-se na remoção de minas através de tecnologia, arrancou na segunda-feira e é apoiado pela Agência de Cooperação Internacional do Japão.

Os ucranianos vão ser formados por especialistas cambojanos no instituto técnico de ação de minas, na província central de Kampong Chhnang, e o programa inclui a visita a locais de desminagem no noroeste da província de Battambang e a um museu dedicado ao tema na província de Siem Reap, onde se encontram os famosos templos de Angkor Wat, disse o diretor geral do centro de desminagem, Heng Ratana.

A Human Rights Watch, com sede em Nova Iorque, disse em junho que a Rússia está a usar minas terrestres na Ucrânia "que estão a causar mortes e sofrimento de civis, além de interromper a produção alimentar".

"A Rússia é a única parte no conflito conhecida por ter usado minas antipessoais proibidas", afirmou a organização de defesa dos direitos humanos.

Após quase três décadas de guerra, que terminou no final dos anos 1990, o Camboja ficou repleto de minas terrestres e de outras munições não detonadas. Estima-se que quatro a seis milhões de dispositivos não detonados permaneçam não identificados e continuem a matar pessoas.

Os especialistas em desminagem cambojanos estão entre os mais experientes do mundo, sendo que vários milhares foram enviados na última década para África e Médio Oriente, através das Nações Unidas.

Numa conversa em novembro por telefone com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, o primeiro-ministro cambojano Hun Sen prometeu enviar especialistas para ajudar a formar ucranianos.

Hun Sen disse que os especialistas cambojanos iriam para a Polónia, ponto de partida para muita da assistência enviada à Ucrânia, mas Heng Ratana apontou na segunda-feira que o número de elementos a serem enviados e o destino ainda não estão definidos.

A oferta surgiu após Hun Sen, num movimento pouco comum para uma nação que geralmente surge alinhada com a Rússia e a China, condenar a invasão de Moscovo à Ucrânia, dizendo que "o Camboja é sempre contra qualquer país que invada outro país".