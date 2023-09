EUA vão fornecer munições de urânio empobrecido à Ucrânia, Moscovo condena

Durante a sua visita à capital ucraniana, Antony Blinken revelou, de 120 mm, para os tanques Abrams americanos prometidos a Kiev.

"O progresso da contraofensiva - do exército ucraniano - em curso acelerou nas últimas semanas e esta nova ajuda ajudará a dar-lhe um novo ímpeto", disse Blinken, na sua quarta visita ao país desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022.





A ajuda militar enviada pelos EUA a Kiev também inclui sistemas anti-blindagem, sistemas táticos de navegação aérea e munições suplementares para os mísseis Himars. Deverá ser entregue à Ucrânia no final deste ano.

Na quarta-feira à noite, a Rússia – através da sua embaixada russa em Washington - condenou a decisão, que considerou ser “um sinal claro da desumanidade” dos Estados Unidos, acrescentado que o país estava “a iludir-se ao recusar-se a aceitar o fracasso da chamada contraofensiva militar ucraniana".







a decisão dos EUA de equipar os tanques Abrams com munições suficientemente fortes para perfurar a blindagem de tanques convencionais constitui uma reviravolta na sua posição. Em março, o Pentágono tinha declaro que não iria enviar quaisquer munições de urânio empobrecido a Kiev.

"Esta nova assistência ajudará a sustentar o projeto e a criar uma nova dinâmica", afirmou Blinken.

Na altura, o presidente russo Vladimir Putin, descreveu-as como tendo uma “componente nuclear”, o que o ministério da Defesa britânico desvalorizou e acusou Moscovo de espalhar informação errada.



Apesar do porta-voz do Conselho de Segurança Nacional norte-americano, John Kirby, descrevê-las como “um tipo de munição comum”, a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) considera que pode haver um risco de radiação para as pessoas que estão expostas às munições.



Outro organismo das Nações Unidas, o Comité Científico sobre os Efeitos da Radiação Atómica, concluiu que a exposição ao urânio empobrecido – um componente do enriquecimento de urânio natural mas sem a maior parte do material radioativo – não provoca envenenamento significativo.

“Um ataque desprezível”



Também na quarta-feira, algumas horas após a chegada de Blinken a Kiev, o governo ucraniano informou que tinha ocorrido um bombardeamento mortal no leste da Ucrânia.





Pelo menos 17 pessoas morreram, incluindo uma criança e 32 ficaram feridas num ataque russo a um mercado em Kostiantynivka, uma cidade na região de Donetsk. "Os terroristas russos atacaram deliberadamente o mercado", apesar de não existirem quaisquer alvos militares nas proximidades, acusou o presidente ucraniano.



Volodymyr Zelensky culpou Moscovo pelo ataque, mas a Rússia ainda não se pronunciou.





A Casa Branca reagiu considerando que se tratou de “um ataque desprezível” que "sublinha a necessidade de continuar a apoiar o povo ucraniano na defesa do seu território".





Durante a noite desta quinta-feira, foram alegadamente abatidos três drones ucranianos pelas defesas áreas russas, dois sobre a região de Rostov, no sudoeste do país e outro em Ramensky, a sudeste de Moscovo, anunciou o ministério da Defesa russo.