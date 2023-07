Exército russo alega que prédio atingido em Dnipro era "centro de comando" militar

Segundo o governador da região de Dnipropetrovsk, Serguii Lyssak, o saldo final do ataque que atingiu um complexo residencial em Dnipro é de nove feridos, incluindo duas crianças, mas ninguém com ferimentos severos.

O líder do conselho regional de Dnipropetrovsk, Mikola Loukachouk, assegurou ainda que o complexo não estava habitado.

o Ministério russo, em comunicado hoje divulgado, refere que na noite de 28 de julho "as Forças Armadas russas atingiram com armas de alta precisão o centro de comando das forças ucranianas em Dnipro".

"O alvo foi atingido, o objetivo do ataque foi alcançado", anunciou.

De acordo com este comunicado, o Exército russo prossegue as "operações ofensivas" na região de Kupiansk, no nordeste da Ucrânia, onde Moscovo alega ter avançado alguns quilómetros nas últimas semanas.

O ataque na Ucrânia ocorreu poucas horas depois de as autoridades russas terem anunciado que dois mísseis ucranianos tinham sido intercetados sobre o sudoeste da Rússia.

A queda de destroços de um dos mísseis feriu pelo menos 16 pessoas, uma das quais com gravidade, na cidade de Taganrog, perto da fronteira ucraniana.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acrescentou que o prédio dos serviços de segurança ucranianos em Dnipro também foi atingido pelo ataque russo.

Vários vídeos divulgados nas redes sociais e nos `media` ucranianos mostram os andares superiores de um complexo residencial parcialmente destruído, com escombros no pátio.

A ofensiva militar russa em curso no território ucraniano, lançada em 24 de fevereiro do ano passado, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Os aliados ocidentais da Ucrânia têm fornecido armas a Kiev e aprovado sucessivos pacotes de sanções contra interesses russos para tentar diminuir a capacidade de Moscovo de financiar o esforço de guerra.