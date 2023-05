Fala-se mais em como apoiar a guerra do que em fazer a paz acusa MNE sul-africana

"Temos um comité de seis presidentes africanos que vão à Rússia e à Ucrânia falar com os dois presidentes para tentar encontrar uma solução diplomática, porque há mais conversas sobre como apoiar a guerra do que sobre como terminá-la, e enquanto África, gostávamos de desempenhar um papel no fim da guerra", disse Pandor no final de um encontro com o seu homólogo português, João Gomes Cravinho.

Os "seis líderes que concordaram fazer uma equipa com uma missão são os presidentes do Senegal, Gana, Uganda, África do Sul, Egito e República do Congo", disse a ministra, lembrando que todos os problemas podem e devem ser resolvidos pela via do diálogo.

"Mesmo os problemas mais preocupantes podem ser resolvidos pela diplomacia, como foi no caso da segregação racial (`apartheid`) no meu país, em que falámos com os nossos inimigos em circunstâncias muito difíceis", lembrou, defendendo a necessidade de a comunidade internacional olhar não só para a guerra na Ucrânia, mas para outras regiões a atravessar muitas dificuldades.

"Estamos muito preocupados com o impacto do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, temos níveis preocupantes de insegurança alimentar, com dificuldades no abastecimento de fertilizantes e de cereais que importamos destes dois países que estão em guerra, e, por isso, defendemos mais atenção diplomática para acabar com ela o mais rapidamente possível, mas precisamos também de nos concentrar noutros conflitos", defendeu.

Para Naledi Pandor, "o foco na Ucrânia afastou a atenção da comunidade internacional de outros conflitos, tornou-os menos preocupados com outros países, como o Sudão, Mali, Chade, Burkina Faso, onde as pessoas estão diariamente debaixo de fogo".

"Parece que ficaram todos invisíveis, e precisamos de voltar a preocupar-nos com o mundo inteiro e não apenas uma parte", acrescentou.

A visita da ministra dos Negócios Estrangeiros sul-africana surge no início da reunião do G7, cujos líderes vão reunir-se em Hiroshima, no oeste do Japão, a partir de hoje, para endurecer a posição em relação à Rússia e adotar uma linha comum em relação à China.

A Ucrânia é o tema em destaque na cimeira de três dias, realizada numa cidade que simboliza os efeitos de uma guerra por ter sido destruída por uma bomba atómica norte-americana em 1945.

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada em 24 de fevereiro do ano passado, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

O grupo dos sete países mais industrializados reúne Alemanha, Canadá, Estados Unidos da América, França, Itália, Japão e Reino Unido, bem como a União Europeia (UE).

Além de Ursula von der Leyen, a UE estará representada pelo presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.