Forças russas dizem que Exército ucraniano está a retirar-se de Kursk

"Os soldados do agrupamento de forças da Guarda Nacional, juntamente com unidades do Ministério da Defesa, estão a pressionar as tropas do Exército ucraniano em retirada no distrito de Sudzha", afirmou um comunicado militar russo.

A Guarda Nacional russa é uma força paramilitar que reporta diretamente ao chefe de Estado, Vladimir Putin.

Até ao momento a informação ainda não foi verificada por jornalistas ou fontes independentes.

De acordo com fontes citadas pela Agência France Presse na terça-feira, a Ucrânia continua a perder terreno em Kursk sob a pressão crescente das tropas russas e norte-coreanas, e numa altura em que surgem informações sobre a eventual retirada das forças de Kiev da região.

A Rússia conseguiu recapturar cerca de 200 quilómetros quadrados, ou seja, 50% do território que a Ucrânia controlava há apenas uma semana, depois de Moscovo ter feito dos avanços em Kursk.