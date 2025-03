Forças ucranianas reivindicam novo ataque a refinaria russa

De acordo com o responsável do Centro de Combate à Desinformação do Conselho de Segurança Nacional da Ucrânia, Andriy Kovalenko, o complexo de refinarias atacado processa cerca de 20 milhões de toneladas de petróleo por ano.

Kovalenko destacou a "importância estratégica" desta infraestrutura para o exército russo, que recebe combustível desta refinaria atacada.

"A sua produção [da refinaria] inclui combustível de aviação, gasóleo para equipamento militar e lubrificantes necessários para a operação de veículos blindados, aeronaves e veículos de transporte", disse Kovalenko.

A Ucrânia ataca regularmente as refinarias e os depósitos de petróleo e combustível da Rússia para prejudicar o fornecimento ao exército russo.

As forças militares russa invadiram a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022.

CSR // SB

Lusa/Fim