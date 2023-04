Fuga de informação. Egipto terá planeado produzir 40 mil rockets para a Rússia

O documento em questão data de 17 de fevereiro e resume conversas entre El-Sisi e militares egípcios, contendo ainda referências aos planos de fornecer artilharia e pólvora a Moscovo.A informação está a ser avançada pelo, que teve acesso ao documento através de imagens de arquivos classificados divulgados na plataforma de mensagens Discord em fevereiro e março.O presidente terá dito a uma pessoa identificada como Salah al-Din queSegundo o, Salah al-Din é muito provavelmente Mohamed Salah al-Din, o ministro egípcio da Produção Militar.O documento cita ainda este ministro a dizer que “ordenaria aos seus funcionários que trabalhassem vários turnos caso necessário” e queSegundo as alegadas declarações de Salah al-Din, Moscovo terá dito estar disposto a “comprar qualquer coisa”.

Cairo nega acusações e insiste em distanciamento

Questionado sobre a veracidade do documento, o embaixador e porta-voz egípcio para os Negócios Estrangeiros afirmou que a posição do país é, desde o início da guerra na Ucrânia, de “não envolvimento”., assim como no compromisso de manter uma distância semelhante em relação a ambos os lados, ao mesmo tempo em que afirma o apoio à carta da ONU e ao direito internacional”, declarou Ahmed Abu Zeid.

O alegado plano egípcio de fornecimento de armas à Rússia surge numa altura em que a guerra na Ucrânia continua sem dar tréguas e em que ambos os lados procuram reabastecer os seus arsenais.

“Continuamos a pedir a ambas as partes que cessem as hostilidades e que cheguem a uma solução política através de negociações”, acrescentou.Os Estados Unidos já reagiram, com um funcionário do Governo a dizer em anonimato aoque o país não tinha conhecimento “de qualquer execução deste plano”.Já John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, assegurou que. “Não temos qualquer indicação de que o Egipto esteja a fornecer armas letais à Rússia”, adiantou aos jornalistas na terça-feira.

“Avaliação séria” pode ser necessária

O Egipto é um dos aliados mais próximos dos Estados Unidos no Médio Oriente, pelo que a eventual entrega de armamento à Rússia representaria uma jogada arriscada. Especialmente porque“O Egipto é um dos nossos mais antigos aliados no Médio Oriente”, disse o senador Chris Murphy, membro da Comissão para os Negócios Estrangeiros do Senado, citado pelo“Se for verdade que [o presidente egípcio] Abdel Fatah El-Sisi está a fabricar secretamentepara a Rússia que podem ser usados na Ucrânia,”, defendeu.Já Sarah Margon, diretora de Política Externa na ONG Open Society Foundations, considerou que “a venda e entrega intencionais deao Governo russo, que cometeu uma guerra explícita e outros crimes atrozes, ultrapassam completamente os limites, especialmente quando se trata de um aliado ostensivamente próximo dos EUA”.Para esta especialista, caso as informações do documento confidencial se confirmem,, não sendo aceitável que o presidente El-Sisi “esteja disposto a fazer uma venda que serve as necessidades imediatas do Cairo, mas que tem um provável impacto global negativo”.Em março, numa visita à capital do Egipto, o secretário norte-americano da Defesa, Lloyd Austin, apelou aos líderes desse país que fornecessem artilharia à Ucrânia, mas não conseguiu alcançar um acordo.