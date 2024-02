G7 compromete-se a apoiar na defesa da ucrânia e a aplicar sanções à Rússia

A posição do G7 - grupo das sete democracias mais industrializadas do mundo - consta de uma declaração final divulgada após uma reunião por videoconferência, presidida a partir de Kiev pela primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni.

Na declaração conjunta, citada pela agência EFE, os líderes da Itália, Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos, Japão, Alemanha e Canadá afirmam que "continuarão a apoiar o direito da Ucrânia à autodefesa" e reiteraram "o compromisso com a segurança a longo prazo da Ucrânia, nomeadamente através da conclusão e implementação de compromissos e acordos bilaterais de segurança", com base na Declaração Conjunta de Apoio à Ucrânia aprovada em Vilnius em julho passado.

Os países do G7 comprometeram-se ainda a aumentar "o custo da guerra para a Rússia, degradando as suas fontes de rendimento e impedindo os seus esforços para construir a sua máquina de guerra", e a "aplicar e fazer cumprir na íntegra as sanções contra" o país. Outras medidas poderão ser adotadas, "se necessário".