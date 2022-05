Gás de África não serve como alternativa à Rússia para a UE

"Ver este último desenvolvimento geopolítico entre a Rússia e o Ocidente como uma oportunidade para o gás da África subsaariana se catapultar para o palco mundial é subestimar os desafios existentes e exagerar a capacidade para [os países] os ultrapassarem", disse Marisa Lourenço, em declarações à Lusa.

Em causa está a tentativa dos países ocidentais de diversificarem as compras de gás à Rússia, e a perspetiva de que os países africanos produtores de gás podem ser uma alternativa viável.

"Os países europeus vão certamente continuar a explorar as possibilidades de compras aos maiores produtores africano de gás, mas isto vai ser feito principalmente através de acordos casuísticos, e não uma mudança sísmica", disse Marisa Lourenço.

De acordo com a analista, "o recente debate sobre as sanções à exportação de gás da Rússia mostrou que as nações europeias dificilmente vão virar as costas ao gás russo, por isso a África subsaariana é apenas uma parte do puzzle".

A Rússia é a principal fornecedora de gás à Europa, representando 32% das compras dos países europeus, contra 8% da Nigéria, por exemplo, que é maior produtor de gás e petróleo na África subsaariana.

A principal dificuldade, afirmou Marisa Lourenço, é que "apesar de alguns países poderem ajudar a diversificação, o impacto só será visível dentro de dois ou três anos, porque o estado de desenvolvimento do mercado é ainda pouco maturo, o que significa que os produtores não estão preparados para aumentar a produção em grande escala, a que se juntam os altos riscos operacionais".

