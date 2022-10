Grupo de Arraiolos reunido em Malta com Ucrânia na agenda

Foto: Domenic Aquilina - EPA

Os chefes não executivos dos Estados que integram o chamado Grupo de Arraiolos estão reunidos em Malta. São representantes de 16 países da União Europeia que todos os anos se reúnem de forma informal. A guerra na Ucrânia e as suas consequências estão no centro do debate.