Grupo paramilitar russo Wagner diz que tomou Berkhovka, a norte de Bakhmut

"[Berkhovka] está completamente sob o nosso controlo", garantiu Yevgeny Prigozhin, em comunicado.

As forças ucranianas responderam a cerca de 90 ataques russos nas últimas 24 horas, em que os alvos principais foram áreas no nordeste e no leste da Ucrânia, anunciaram na quinta-feira as autoridades militares de Kiev.

O Estado-Maior General do exército ucraniano disse que a ofensiva russa está concentrada na região nordeste de Kharkiv e nas regiões vizinhas de Lugansk e Donetsk, no leste, ambas na fronteira com a Rússia.

Na cidade estratégica de Bakhmut, o exército ucraniano afirmou que os combates continuam "rua a rua", uma vez que o controlo da área permitiria que cada lado dispusesse de um corredor seguro para o transporte de armas e soldados.

A Rússia iniciou a guerra contra a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, com uma invasão em grande escala, depois de ter concentrado milhares de soldados junto às fronteiras com o país vizinho.

Desconhece-se o número de baixas civis e militares, mas diversas fontes, incluindo a ONU, têm admitido que será consideravelmente elevado.

No final de setembro, a Rússia formalizou na legislação interna a anexação das regiões de Kherson, Zaporijia, Donetsk e Lugansk, depois de ter feito o mesmo em 2014, com a Crimeia.

Nem Kiev nem a generalidade da comunidade internacional reconhecem a autoridade russa nas cinco regiões anexadas.