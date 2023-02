Guerra na Ucrânia. 40% da população ucraniana precisa de assistência

A Ucrânia já estava no centro das atenções humanitárias internacionais antes da invasão, um resultado do conflito no leste desde 2014. No entanto, a ofensiva de Putin multiplicou exponencialmente a crise, estendendo-a a outras partes do país que foram consideradas seguras até fevereiro de 2022.

Antes da invasão, o número de pessoas necessitadas de ajuda alimentar ou de subsistência era de cerca de 1,1 milhões, mas no final de 2022 o número tinha aumentado para 9,3 milhões.

Cerca de 14,5 milhões necessitam de cuidados de saúde, enquanto quase 5 milhões de crianças dependem da assistência para permanecerem na escola.

Grande parte desta privação deriva do facto de milhões de pessoas terem sido forçadas a fugir das suas casas.

Desde o final de janeiro, a Organização Internacional para as Migrações (OIM) relatou mais de 5,3 milhões de deslocados internos, aos quais se devem acrescentar oito milhões de refugiados que fugiram para outros países, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).

Aqueles que decidiram deixar a Ucrânia desembarcaram principalmente na Europa - 4,8 milhões têm alguma forma de estatuto de proteção - mas a persistência do conflito levou a que alguns dos deslocados tenham decidido regressar.

O oficial de comunicações da OIM na Ucrânia, Varvara Zhluktenko, explicou à agência Europa Press que houve menos meio milhão de deslocados desde dezembro e que, dos 5,5 milhões de regressos registados, 20% são refugiados.

"A tendência observada pela OIM é que atualmente há mais pessoas a regressar do que a partir", embora a situação continue a ser particularmente preocupante no caso da Ucrânia oriental, de onde sete em cada dez pessoas deslocadas vêm. É nesta área que se concentram as principais ofensivas e o fogo cruzado entre os dois lados beligerantes.

Aqueles que decidem regressar nem sempre o fazem por razões de segurança. De facto, um inquérito de outubro de 2022 revelou que 42% regressaram por "razões sentimentais" que vão desde a nostalgia até à procura de uma "vida normal", enquanto 30% queriam regressar para ver a família ou amigos.

Trinta e quatro por cento dos retornados estavam economicamente motivados, por exemplo, para ter um emprego, e 27% queriam poder mudar-se para a sua própria casa ou, pelo menos, para um alojamento mais barato, de acordo com o inquérito da OIM. Atualmente, seis em cada dez deslocados internos vivem com familiares ou amigos.

Os ucranianos tiveram de se adaptar a viver com uma incerteza constante, algo que tem um impacto nos grupos vulneráveis, tais como as crianças.

~"Embora as crianças da Ucrânia tenham demonstrado grande resiliência, aquilo a que chamamos em linguagem humanitária `resiliência`, as feridas mentais desta guerra podem assustá-las para sempre", adverte Clara Bastardes, gestora do Programa de Género da UNICEF Ucrânia.

"O conflito já lhes roubou um ano das suas vidas. Não podemos permitir que lhes tire também o futuro", salienta Bastardes à Europa Press, sobre uma "guerra brutal" que ameaça causar problemas de saúde mental a 1,5 milhões de crianças.

Maksym, 14 anos, fugiu com a sua família da região de Kherson e recorda que no início tinha "muito medo" pelos seus familiares e amigos - até à data não conseguiu voltar a contactar alguns deles. O seu desejo é claro, e disse à ONG Visão Mundial, que a está a ajudar num centro que oferece tudo, desde apoio educacional a atividades sociais: "Sonho que a guerra acabe e que regressemos a casa".

O subsecretário-geral da ONU para os Assuntos Humanitários, Martin Griffiths, adverte que, um ano após Putin ter dado a ordem para lançar a invasão, "a guerra continua a deixar diariamente morte, destruição e deslocação" e a um nível "avassalador". "O sofrimento da população ucraniana está longe de ter terminado, os ucranianos precisam de apoio internacional", implora.

Todas as organizações que trabalham no terreno e mesmo os Governos internacionais mais envolvidos concordam que não há solução à vista a curto prazo, especialmente porque os dois lados, Ucrânia e Rússia, têm estado, nas últimas semanas, um na garganta do outro a avisar de uma potencial escalada, coincidindo com o primeiro aniversário da invasão.

O gabinete dos Direitos Humanos da ONU mantém a sua própria contagem de baixas civis, com mais de 7.100 mortos e quase 12.000 feridos, mas assume que o número real é "muito superior". Confirmou as mortes de pelo menos 438 crianças.

A ONU lembra regularmente nos seus relatórios que existem pontos críticos que permanecem inacessíveis, incluindo a cidade de Mariupol, onde as autoridades ucranianas suspeitam que milhares de pessoas tenham morrido às mãos das forças russas. Na memória coletiva estão as centenas de corpos civis encontrados em pontos negros, como Bucha, após a retirada das tropas russas.

O oficial de comunicações da OIM na Ucrânia, Varvara Zhluktenko, reconhece que à ONU faltam "números exatos" de pessoas que permanecem presas em áreas sob o controlo da Rússia ou grupos afins, embora se saiba que um terço das pessoas que necessitam de assistência humanitária está perto de áreas com "combates ativos".